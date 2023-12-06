Путешествия 06 декабря 2023, 16:53 Белоруссию назвали лидером среди зарубежных туристических направлений у россиян на Новый год

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Белоруссию лидером среди зарубежных туристических направлений у россиян на Новый год.

По его словам, туристов интересует именно западная часть Белоруссии, где сохранилось много замков польско-литовской знати XVI–XVIII веков.

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«Западная Белоруссия — Лида, Гродно, вся эта череда замков польско-литовской знати XVI–XVIII веков, знаменитые замки в Несвиже — все это Белоруссия может россиянам предоставить», — сказал он.

В топ популярных направлений также попали Грузия, Армения, Казахстан и Узбекистан.