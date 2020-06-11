Белоруссия предложила России снять ограничения между странами

«Предложение белорусской стороны — чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений», — приводит слова Петришенко RT.

По его словам, РФ должна как можно скорее снять свои ограничения, чтобы белорусы имели возможность съездить в соседнее государство. Их сторона уже готова и ждет ответа от России.