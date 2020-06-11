    11 июня 2020, 18:22

    Белоруссия предложила России снять ограничения между странами

    Анастасия Кременчугская

    Правительство Белоруссии предложило российской стороне снять ограничения на туристические поездки. Об этом сообщил сайт БЕЛТА со ссылкой на Игоря Петришенко, заместителя премьер-министра Белоруссии.

    «Предложение белорусской стороны — чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений», — приводит слова Петришенко RT.

    По его словам, РФ должна как можно скорее снять свои ограничения, чтобы белорусы имели возможность съездить в соседнее государство. Их сторона уже готова и ждет ответа от России.