Белгородский аэропорт не пострадал в результате атаки ВСУ

Белгородский аэропорт не пострадал в ходе атаки Вооруженных сил Украины на нефтебазу в Белгороде. Об этом ТАСС сообщила представитель аэропорта Анастасия Голодова.

«Все в порядке, аэропорт не пострадал», — заявила она.

Утром 1 апреля два украинских вертолета нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде, загорелось восемь резервуаров. МЧС сообщило, что огонь может перекинуться на остальные 16 резервуаров.

Известно, что в Белгород в составе оперативной группы направился временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Участие в тушении пожара приняли больше 170 сотрудников чрезвычайных служб и свыше 50 единиц техники.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что из-за происшествия в регионе не будет проблем с поставками топлива.