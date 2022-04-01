Белгородский аэропорт не пострадал в результате атаки ВСУ
Представитель аэропорта в Белгороде Голодова сообщила, что объект не пострадал от атаки ВСУ
Белгородский аэропорт не пострадал в ходе атаки Вооруженных сил Украины на нефтебазу в Белгороде. Об этом ТАСС сообщила представитель аэропорта Анастасия Голодова.
«Все в порядке, аэропорт не пострадал», — заявила она.
Утром 1 апреля два украинских вертолета нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде, загорелось восемь резервуаров. МЧС сообщило, что огонь может перекинуться на остальные 16 резервуаров.
Известно, что в Белгород в составе оперативной группы направился временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.
Участие в тушении пожара приняли больше 170 сотрудников чрезвычайных служб и свыше 50 единиц техники.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что из-за происшествия в регионе не будет проблем с поставками топлива.