Базу тестов на COVID-19 могут создать для упрощения путешествий

Он уточнил, что Россия готова принять участие в создании этой базы. В нее войдут страны-участницы Организации черноморского экономического сотрудничества — всего 13 государств.

«Реализация подобного проекта в ОЧЭС способствовала бы облегчению пассажиро- и грузопотоков», — уверен Вершинин.