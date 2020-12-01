01 декабря 2020, 10:38
Базу тестов на COVID-19 могут создать для упрощения путешествий
Путешествовать в страны Причерноморья может стать проще, если будет создана единая база тестов на коронавирус. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.
Он уточнил, что Россия готова принять участие в создании этой базы. В нее войдут страны-участницы Организации черноморского экономического сотрудничества — всего 13 государств.
«Реализация подобного проекта в ОЧЭС способствовала бы облегчению пассажиро- и грузопотоков», — уверен Вершинин.