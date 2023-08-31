Путешествия 31 августа 2023, 11:52 Барселону назвали лучшим городом для удаленной работы

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Барселона, Торонто и Пекин стали наиболее подходящими городами для удаленной работы. К такому выводу пришла компания IWG, проанализировавшая 26 наиболее популярных среди цифровых кочевников городов. Об этом сообщил «Ридус».

Города оценивали по 10-балльной шкале. Среди критериев были наличие гибкого рабочего пространства, скорость широкополосного доступа в Интернет, климат, культуру, стоимость аренды жилья, питания и транспорта.

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Первое место в рейтинге получила Барселона в том числе благодаря низкой стоимости жизни. В среднем чашку кофе там можно приобрести за 2,68 доллара. В Лос-Анджелесе же цена составляет 4,92 доллара.

Второе и третье место заняли Торонто и Пекин. Преимущество первого города заключается в его природе, а второго — в культуре, проживании и транспортных расходах.