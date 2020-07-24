Барселона назвала сроки для встречи туристов из России

«Думаю, что с сентября-октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян», — сказал он.

Ситуация в туротрасли начнет восстанавливаться, если в Европу не придет вторая волна коронавируса.

Российские туристы в Барселоне занимают третье место по показателю расходов на одного посетителя. Перед ними идут только США и Китай. Именно по этой причине столица Каталонии заинтересована в возобновлении потока туристов из РФ, добавил Марсе.

За последние два месяца в Барселоне не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди туристов, написало агентство Ura.ru.

Ранее россияне перечислили самые популярные места для отпуска в 2020 году. На родине отдохнут 83% респондентов, а 17% рассчитывают на поездку за границу. В РФ соотечественники выбирают следующие направления: Крым (12%), Санкт-Петербург (9%), Сочи (8%), Москва (7%), Анапа (4%) и Краснодар (3%).