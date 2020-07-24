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    24 июля 2020, 11:50

    Барселона назвала сроки для встречи туристов из России

    Алена Макаренко

    Испания надеется начать принимать российских отдыхающих в сентябре–октябре. Об этом заявил советник по туризму и творческим промыслам мэрии Барселоны Шавьер Марсе, сообщил ТАСС.
    Барселона назвала сроки для встречи туристов из России

    «Думаю, что с сентября-октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян», — сказал он.

    Ситуация в туротрасли начнет восстанавливаться, если в Европу не придет вторая волна коронавируса.

    Российские туристы в Барселоне занимают третье место по показателю расходов на одного посетителя. Перед ними идут только США и Китай. Именно по этой причине столица Каталонии заинтересована в возобновлении потока туристов из РФ, добавил Марсе.

    За последние два месяца в Барселоне не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди туристов, написало агентство Ura.ru.

    Ранее россияне перечислили самые популярные места для отпуска в 2020 году. На родине отдохнут 83% респондентов, а 17% рассчитывают на поездку за границу. В РФ соотечественники выбирают следующие направления: Крым (12%), Санкт-Петербург (9%), Сочи (8%), Москва (7%), Анапа (4%) и Краснодар (3%).

    Новости SMI.FM