Бархатный сезон на Черном море продлится дольше обычного

Туристы смогут застать приятную погоду на курортах Черноморского побережья до начала октября. Синоптики пообещали, что бархатный сезон в этом году продлится дольше обычного.

«Обычно он завершается в середине третьей декады сентября, а в этом году дней на 10 дольше будет как минимум. Не исключено, что и еще дольше — до середины октября», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Правда, по его словам, пока прогнозы не самые точные, более подробно погоду на октябрь можно будет описать в сентябре.

Такие изменения связаны с антициклоном, который проходил летом над Черным морем. Благодаря ему вода прогрелась лучше, а значит, энергия будет дольше расходоваться.

Ранее стало известно о появлении огромных медуз на побережье Азовского моря. Фото и видео с морскими обитателями поделились отдыхающие. Диаметр некоторых медуз достигает 40 сантиметров, они водятся и в Черном море. К счастью, такие медузы не жалят, в отличие от своих сородичей из Средиземного моря.