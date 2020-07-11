Барбадос сделает визу для работников на удаленке

Виза позволит удаленщикам жить и работать на острове в течение года. Благодаря ей власти рассчитывают исправить негативные экономические последствия, поскольку туризм составляет 40% ВВП страны.

Основная идея нововведения заключается в привлечении в страну граждан европейских и латиноамериканских стран, а также американцев, которые из-за коронавируса не могут свободно путешествовать по миру. Виза доступна для жителей всех стран, в том числе для России, Украины и Белоруссии.

Единственное условие, которое ставится перед потенциальными туристами-работниками, — сдача анализа на отсутствие COVID-19. Пройти тест не менее чем за 72 часа до прибытия на остров требуется для граждан государств с высоким уровнем заражения. Это относится к странам, где выявлено более 10 тысяч новых случаев за последнюю неделю. А жители государств с низким уровнем заражения могут сделать тест за неделю до вылета. Здесь речь идет про менее 100 новых случаев за последние семь дней.

Если путешественники в силу разных причин не могут сделать справку об отсутствии коронавируса в своей стране, им предложат сдать анализ непосредственно на острове. Однако в таком случае нужно будет соблюдать 14-дневный карантин до получения результатов.

На Барбадосе действует масочный режим, который обязаны соблюдать все прибывающие. Международное авиасообщение страна открывает с 12 июля.

По данным университета Джона Хопкинса, на Барбадосе выявлено 98 случаев коронавируса. Среди них семь пациентов умерли.