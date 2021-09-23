Россияне смогут полететь отдыхать на Бали не раньше декабря. До конца осени ожидать открытия острова для туристов не стоит, поскольку еще предстоит договориться о восстановлении авиасообщения, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Об этом написала газета «Известия».

Индонезийские власти хотели открыть Бали для туристов до конца лета, но из-за ситуации с коронавирусом сроки пришлось передвинуть. Прямых рейсов из России в Индонезию до сих пор нет.

В посольстве РФ в Джакарте отметили, что в случае открытия Бали россияне, привитые «Спутником V», смогут свободно посещать Индонезию, ведь эта страна уже зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса. И сейчас ведутся переговоры о поставках.

Однако пока оперштаб не разрешит возобновить прямые рейсы в Индонезию, о восстановлении туров в эту страну не может быть речи, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее, 21 сентября, у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщал RT.