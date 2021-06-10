Курортный остров Бали могут открыть для привитых от коронавируса россиян уже в августе. Об этом заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.

По словам министра, сейчас власти предпринимают все усилия для вакцинации всего населения Бали.

«Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», — сказал Лютфи газете «Известия».

Он добавил, что на острове живут всего два миллиона человек. При этом Индонезия располагает 75 миллионами доз препарата от коронавируса. Министр подчеркнул, что вакцинация всего населения не станет проблемой.

«Наша идея состоит в том, чтобы разрешить доступ на остров вакцинировавшимся туристам. Они смогут получить прививку либо у себя в стране, либо прямо на Бали — в этом наша концепция», — пояснил Лютфи.

Министр отметил, что туризм является для страны вторым по величине источником дохода. Эта сфера уступает только нефтяной промышленности.