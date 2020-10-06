Названы лайфхаки, чтобы уменьшить вес багажа в аэропорту

Сэкономить на провозе багажа в самолете можно, если отказаться от некоторых вещей, советуют путешественники. Например, не стоит брать с собой джинсы и другую одежду из джинсовой ткани.

Если без джинсовой куртки все же не обойтись, ее лучше надеть на себя. Для багажа или ручной клади эти вещи слишком тяжелые и занимают много места. Одежду при необходимости можно постирать или купить на месте, советуют пользователи Reddit. Внимание на ветку обратил таблоид Daily Express.

Также пассажирам лучше не брать с собой фен и другие громоздкие аксессуары. Скорее всего, фен будет и в гостинице.

Туристам стоит взять одежду нейтральных цветов — черного, белого, серого, бежевого. И по максимуму уменьшить количество пар обуви.

Не стоит возить в самолете книги — при желании в аэропорту можно почитать газету.

«Если вы путешествуете, не нужно ожидать тех же удобств, что и дома. Кроме того, это не показ мод», — рассказал один из пользователей, отметив, что надевал одну и ту же рубашку не менее пяти раз за отпуск.