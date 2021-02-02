Азербайджан заявил об обстреле на границе

«2 февраля около 05:00 (04:00 по московскому времени) подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные на территории оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, нарушили режим прекращения огня, 20 раз открыв огонь из пулеметов в сторону погранично-боевого пункта ГПС Азербайджана, осуществляющего защиту и охрану госграницы на этом направлении», — сообщили в Госпогранслужбе, на нее ссылается ТАСС.

Сообщений про погибших или пострадавших за время нарушения мирного режима нет.

В ответ на это заявление Минобороны Армении опровергло заявление ГПС Азербайджана. В нем Ереван оспорил заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Однако общественность множества стран обратились к враждующим сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирно. Позже в Москве было заключено перемирие.