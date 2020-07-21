Автоэксперты поделились советами для путешествий на машине

Отмечается, что путешествия на машине сейчас являются более безопасными с точки зрения распространения коронавируса. Так как количество с контактов с людьми снижается.

Дмитрий Констанжа, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования гостиниц Едем-в-Гости.ру, считает, что отправлять в путешествие на машине лучше всего, если у вас внедорожник или универсал.

«Хэтчбек или универсал — наиболее удобные автомобили для путешествий. Не все дороги подходят для седана, к тому же на юге России встречается крутой серпантин и горы, которые удобнее всего преодолевать на более мощном авто. Хэтчбеки просторные, мягко идут, вместительные и маневренные. Можно разложить заднее сиденье, положить надувной матрас или плед, и получится полноценное спальное место», — поделился эксперт.

Анна Уткина, руководитель пресс-службы «АвтоСпецЦентр», заявила, что чаще всего автопутешественники сталкиваются с лопнувшими или потерявшими давление шинами. Чтобы не тратить деньги на ремонт, с собой необходимо взять запаску, домкрат, баллонный ключ и насос, а также буксировочный трос.

С собой нужно брать вещи, исходя из того, куда вы направляетесь. Еду следует брать, основываясь на желаниях всей команды, с которой вы путешествуете. Наличка должна быть обязательно, так как карточки могут принимать не везде. Запас воды должен быть большой. Чтобы сократить количество остановок, лучше взять побольше закусок.

Не менее важным являются документы, как на автомобиль, так и на всех членов семьи.