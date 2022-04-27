Автоэксперт Субботин рассказал, что нужно взять в автопутешествие

Автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил вещи, которые пригодятся в путешествии на машине. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он отметил, что очень важно взять не только то, что пригодится в быту, но и запчасти и инструменты для автомобиля.

«Обязательно должны быть с собой про запас: компрессор, свечи зажигания, катушки и лампочки в фары. Еще хорошо бы с собой иметь бензонасос. Это то, что может выйти из строя», — рассказал Субботин.

Также он назвал трос, запасное колесо и канистру объемом 5-10 литров. Субботин пояснил, что все это может помочь в непредвиденных ситуациях.