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    27 апреля 2022, 23:26

    Автоэксперт Субботин рассказал, что нужно взять в автопутешествие

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил вещи, которые пригодятся в путешествии на машине. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Он отметил, что очень важно взять не только то, что пригодится в быту, но и запчасти и инструменты для автомобиля.

    «Обязательно должны быть с собой про запас: компрессор, свечи зажигания, катушки и лампочки в фары. Еще хорошо бы с собой иметь бензонасос. Это то, что может выйти из строя», — рассказал Субботин.

    Также он назвал трос, запасное колесо и канистру объемом 5-10 литров. Субботин пояснил, что все это может помочь в непредвиденных ситуациях.