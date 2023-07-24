Путешествия 24 июля 2023, 18:21 Автоэксперт Севастьянов посоветовал взять с собой наличные в путешествие на авто

Читать 360tv в

Перед тем, как отправиться в путешествие на машине, нужно подумать о том, что нужно взять с собой. Автоэксперт и руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов рассказал, без каких вещей не обойтись в дороге. Об этом сообщил «Мир 24».

Специалист посоветовал выбирать формат автопутешествия для отдыха с семьей. А вот отправляться в такую поездку в одиночестве не стоит.

Реклама

Перед тем, как отправиться в путь, стоит взять с собой запах воды, канистру с топливом, а также зарядные устройства для смартфонов.

«Я бы рекомендовал взять второй телефон с сим-картой другого оператора на случай, если с вашим основным номером/аппаратом что-то произойдет или просто не будет сети. Таким образом вы сможете связаться с близкими вам людьми или сообщите, где вы находитесь и какого рода помощь вам требуется», — пояснил он.