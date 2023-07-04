Путешествия 04 июля 2023, 17:49 Автоэксперт Колодочкин посоветовал перед дальним путешествием позаботиться о зарядке мобильного устройства

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Главная задача автопутешественников — взять с собой в поездку мобильный телефон и зарядное устройство, чтобы всегда сохранять связь с внешним миром на случай поломки машины. Об этом сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин, передала«Вечерняя Москва».

Водитель и сам может устранить поломку, но только если она примитивная. В остальных случаях ему наверняка потребуется помощь. Если нет возможности вызвать ее по телефону, то можно остановить встречные машины, написал«Петербургский дневник».

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Колодочкин порекомендовал при выходе на дорогу надевать светоотражающий жилет и не пренебрегать другими правилами безопасности.