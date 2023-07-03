Путешествия 03 июля 2023, 14:09 Автоэксперт Хайцеэр посоветовал перед путешествием на машине пройти ТО

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Перед тем как отправляться в длительную поездку на машине, нужно обязательно пройти техобслуживание. Об этом радиостанции Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, нельзя ехать в путешествие без предварительной подготовки. В частности, нужно проверить тормоза, уровень фреона и другие моменты. Также стоит купить специальный летний стеклоочиститель, который поможет справиться с мошками и другими насекомыми. Наконец, не нужно полагаться только на гаджеты, эксперт рекомендовал купить бумажную карту.

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«Заранее спланируйте места стоянок, ночевок, может быть, даже места питания. Неплохо посмотреть отзывы туристов, когда бывают пробки, может быть, где-то идут ремонтные работы и нужно заранее найти пути объезда», — отметил Ян Хайцеэр.

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