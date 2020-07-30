Автобусные рейсы в Таллин возобновят для туристов из Санкт-Петербурга

Уточняется, что каждую пятницу и воскресенье автобусы будут выезжать из Петербурга в 22:00. В эти же дни рейсы из Таллина назначены на 22:30. Цена билета составляет около 2000 рублей. По словам сотрудников компании, поездка будет доступна не всем по причине пандемии коронавируса, пишет ИА «Невские новости».

По прибытии в страны Евросоюза или возвращении в РФ действуют карантинные меры.