18 февраля 2022, 13:48
Австрия смягчила коронавирусные ограничения
Австрийское правительство объявило о смягчении антиковидных мер. Туристам разрешат въезжать в страну по ПЦР-тесту. Об этом написало utrо.ru.
«Это означает, что больше не будет никаких правил доступа и зеленых пропусков», — сообщил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн.
Согласно новым правилам, общественные места снова будут доступны непривитым людям. Однако масочный режим остается в силе. Маски нужно будет надевать в общественном транспорте, магазинах, больницах, почтовых отделениях и домах престарелых.