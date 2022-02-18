Австрия смягчила коронавирусные ограничения

Австрийское правительство объявило о смягчении антиковидных мер. Туристам разрешат въезжать в страну по ПЦР-тесту. Об этом написало utrо.ru.

«Это означает, что больше не будет никаких правил доступа и зеленых пропусков», — сообщил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн.

Согласно новым правилам, общественные места снова будут доступны непривитым людям. Однако масочный режим остается в силе. Маски нужно будет надевать в общественном транспорте, магазинах, больницах, почтовых отделениях и домах престарелых.