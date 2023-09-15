Путешествия 15 сентября 2023, 12:55 Aviasales: большинство россиян предпочитают отдыхать с детьми

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Большинство россиян, а именно 68%, отправляются в отпуск вместе с детьми. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Aviasales.

А отдыхают отдельно от ребенка всего 6% опрошенных. При этом 37% ответили, что место выбирают исходя из того, каким составом едут. При этом мнения разделились почти поровну относительно вопроса, усложняют ли дети поездку. Одна часть считает, что, наоборот, делают путешествие веселее, другая — что такой отдых непростой, добавили «Дни.ру».

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