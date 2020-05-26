Авиарейсы в Курганской области приостановлены до 15 июня

«Полеты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня», — отметили в сообщении. Уточняется, что авиабилеты в этот период также не будут продаваться.

Ранее следователи Адыгеи 26 мая сообщили, что завели уголовное дело против главы сельского поселения, который допустил сход на похоронах и массовое заражение коронавирусом.