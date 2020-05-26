    26 мая 2020, 15:21

    Авиарейсы в Курганской области приостановлены до 15 июня

    Дарья Морозова

    Власти Курганской области до 15 июня продлили приостановку авиаперелетов из-за коронавируса. Об этом сообщил RT со ссылкой на страницу оперативного штаба региона во «ВКонтакте».

    «Полеты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня», — отметили в сообщении. Уточняется, что авиабилеты в этот период также не будут продаваться.

    Ранее следователи Адыгеи 26 мая сообщили, что завели уголовное дело против главы сельского поселения, который допустил сход на похоронах и массовое заражение коронавирусом.