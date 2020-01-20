В первом полугодии 2020 года на 15-20% подешевели билеты на самолеты. Цены снизились на рейсы как международных направлений, так и внутренних. Специалисты видят в этом несколько причин.

Об изменении стоимости авиабилетов РИА «Новости» рассказали в компании Biletix. Речь идет о среднем чеке на билеты «туда-обратно», которые забронировали с 1 по 15 января. Вылет при этом запланирован в пределах первых шести месяцев наступившего года.

«Средний чек <…> существенно снизился как по внутренним, так и по международным направлениям», — подчеркнули аналитики.

По их словам, полеты по России стали дешевле на 19,5% — вместо 7307 за билет теперь в среднем придется отдать 5883 рубля. За границу слетать на 15% дешевле: стоимость посадочных талонов упала с 19 601 до 16 742 рублей, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В сервисе заметили, что больше всего снизились цены на билеты из Санкт-Петербурга в Калининград — на 45%. Из Оренбурга в Москву летать дешевле на 44%, а из Москвы в Минеральные Воды — на 41%.

Если говорить о международных перелетах, то на 34% сократились средние цены на авиабилеты Москва — Прага. На 31% дешевле теперь обойдется полет на Самуи.

Эксперты предполагают, что стоимость перелетов снижается, поскольку продолжает расширяться маршрутная сеть перевозчиков-лоукостеров. На нее также влияют укрепление курса рубля и растущее число предложений по чартерным рейсам.