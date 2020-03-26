Авиакомпания S7 Airlines увеличит сроки компенсации за билеты

«Контактный центр S7 Airlines получает очень большое количество обращений на возврат средств. С полным ограничением международных полетов их число резко увеличилось. Каждая заявка рассматривается вручную, и сотрудники, к сожалению, не успевают оперативно их обрабатывать. Поэтому процесс возврата занимает больше времени, чем обычно: обращения рассматриваются в порядке приоритета по предполагаемой дате вылета», — пояснили в пресс-службе.

Вместо компенсации за билеты S7 предлагает сертификат. Надежда Хаитова пояснила, что вызвало желанием перевозчика быстро решить вопрос. При этом пассажир имеет право отказаться от сертификата.

«Мы понимаем переживания пассажиров, поэтому предлагаем несколько вариантов изменения условий перевозки, в том числе получение сертификата. В течение одного года пассажир сможет воспользоваться им для оплаты будущего путешествия или дополнительных услуг в полете. Сертификат оформляется исключительно с согласия пассажира. Это самый оперативный способ урегулирования ситуации, поэтому он предлагается в первую очередь», — пояснила Хаитова.

Также пассажиры, купившие авиабилеты до 4 марта, могут обменять их на другие направления из маршрутной сети авиакомпании или же на более поздние даты.