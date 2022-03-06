Авиакомпания Royal Flight прекратила полеты из России

Авиакомпания Royal Flight прекратила осуществлять полеты из России. Причиной отмены рейсов стали введенные Евросоюзом санкции, сообщила пресс-служба перевозчика.

«С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским Союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 5 марта 2022 года воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются», — заявили на сайте авиакомпании.

При этом перевозчик отметил, что продолжит вывозить российских туристов из других стран. Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании полетов, а также оставаться на связи с авиакомпанией и туроператорами.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить полеты в другие страны из-за рисков арестов и задержаний лайнеров. О приостановке зарубежных рейсов с 8 марта уже объявили авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».

С 24 февраля в России закрыты аэропорты на юге страны. Изначально ограничение ввели до 1 марта, но потом продлили до 14 марта. Для жителей и гостей Краснодарского края продолжает работать аэропорт Сочи.