Путешествия 16 августа 2023, 12:27 Авиакомпания «Россия» объявила о запуске рейсов в Гавану с декабря Самолеты авиакомпании «Россия» с 24 декабря начнут летать в Гавану РИА «Новости»

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Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов на Кубу. С 24 декабря самолеты начнут летать в Гавану два раза в неделю. Билеты на рейсы уже доступны в продаже. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Регулярные рейсы в столицу Кубы перевозчик начнет выполнять два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

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Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью газете «Ведомости» подчеркнул, что с сентября также увеличится с двух до трех еженедельное количество рейсов на кубинский курорт Варадеро. Отвечать за доставку пассажиров станет авиакомпания «Россия».

Руководитель перевозчика заметил, что в связи с коммерческим ограничением на Кубу самолет может лететь только с загрузкой 85%, но на обратном пути салон можно заполнить полностью.

Еще одним осенним направлением «России» станет Бали. По словам Александрова, билеты на рейсы на популярный курортный остров появятся в открытой продаже с 1 сентября, а первые самолеты полетят в октябре.

Отдых на Кубе среди россиян пользуется большим спросом. По данным Ассоциации туроператоров России, только за первые полгода остров посетили 67,6 тысячи туристов. Это почти двукратный рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.