Путешествия 29 июня 2023, 15:42 Авиакомпания Emirates захотела запустить рейсы в российские регионы АТОР: авиакомпания Emirates планирует летать в российские регионы с 2025 года Unsplash

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Авиакомпания Emirates с 2025 года планирует запустить рейсы в российские регионы и страны СНГ. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России.

В АТОР отметили, что к указанному времени у перевозчика во флоте появятся Airbus A350. Это самолеты меньшей вместимости, которые удобны на региональных маршрутах.

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Emirates вышла на российский рынок в 2003 году. Сейчас авиакомпания сотрудничает с туроператорами РФ, лайнеры летают из Москвы и Санкт-Петербурга. Путешественники могут отправиться в Дубай и далее по более чем 140 направлениям на пяти континентах. Вылеты на Boeing 737 из регионов выполняет ее дочерняя авиакомпания — flydubai.

Ранее «Аэрофлот» объявил о продажах билетов на рейсы в кубинский город Варадеро. Начнут самолеты летать с 1 июля. лайнеры Boeing 777 будут выполнять рейсы два раза в неделю: по четвергам и субботам до конца лета. В сентябре программу полетов планируют расширить.