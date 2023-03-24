Путешествия 24 марта 2023, 17:42 Авиакомпания Beijing Capital Airlines запустит рейс из Циндао во Владивосток

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Китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines намерена запустить рейс по маршруту Циндао — Владивосток. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со сссылкой на представительство МИД России во Владивостоке.

Первый маршрут назначен на 17 апреля. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Airbus A320.

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Ранее стало известно о возобновлении рейсов из Владивостока в Харбин и Пекин на самолетах авиакомпании «Аврора».