Авиакомпания Air Cairo начала летать из Домодедово в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Египетская авиакомпания Air Cairo запустила рейсы из Домодедово в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Air Cairo — «дочка» египетского национального авиаперевозчика Egyptair. Компания будет выполнять пять рейсов в неделю.

В Хургаду самолеты будут летать в среду, пятницу и воскресенье. В Шарм-эль-Шейх рейсы будут выполняться по пятницам и понедельникам.

Запрет на чартерное авиасообщение на курорты Египта был снят в начале июля. Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновились в августе. Отдыхающим нужно предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса на английском языке или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

Министр туризма Египта Халед аль-Анани ранее сообщил, что в скором времени туристам будут доступны для отдыха два новых города на побережье Средиземного моря. Один город расположен на севере, примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Второй находится на побережье Средиземного моря, недалеко от Александрии, и называется Аль-Аламин.