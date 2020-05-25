Авиакомпании РФ увеличат число рейсов в июне

Несмотря на ограничительные меры из-за COVID-19, количество заявок на полеты из крупных аэропортов в июне выросло по сравнению с маем в четыре раза. Авиакомпании России намерены резко увеличить число рейсов в первый летний месяц.

По данным газеты «Коммерсант», пока перевозки будут проводиться на черноморские курорты. Так как динамику развития эпидемии предсказать сложно, часть запланированных рейсов могут отменить, и авиаперевозчики готовятся в июне работать в убыток. Прибыль ожидается только в июле.

Тем не менее, уже сейчас в Шереметьево на июнь запланировано на 295% больше полетов, чем в мае. В Симферополе перевозчики готовы поставит на июньские рейсы самолеты вместимостью 936 тысяч кресел.

Из Внуково возобновят полеты по внутренним рейсам компании Utair, «Азимут», «Якутия», «Руслайн» и «Победа». Аэропорт сможет обслужить около 600 тысяч пассажиров.

В Домодедово изданию сообщили, что планы полетов пока носят краткосрочный характер. Корректировка расписания производится иногда за сутки до вылета.

На полеты в аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы подано 5,5 тысяч заявок. Ожидается, что услугами перевозчиков на этих направлениях воспользуются 1,8 миллиона россиян.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусном заполнении салонов. В противном случае, цены на билеты вырастут и число рейсов уменьшится.