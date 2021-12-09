Представители авиакомпаний заявили о своем желании не возвращать пассажирам стоимость билетов, если у них перед вылетом не окажется QR-кода. Предложение исключить из законопроекта такое обязательство они высказали депутатам Госдумы, передала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Встреча сотрудников компаний с депутатами Госдумы из комитета по транспорту прошла 7 декабря. Ее участники уточнили, что деньги возвращать все-таки допустимо, но только тем, у кого билет был куплен по возвратному тарифу, более высокому в цене.

«Отказ от полета предложили оформлять по правилам УПТ. Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — объяснил собеседник «Ведомостей».

Также на встрече поднимался вопрос о том, когда именно пассажир должен предъявить QR-код и как поступать с пассажирами, прилетающими из других стран. Письменно перевозчики опубликуют свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое, как ожидается, пройдет 16 декабря. Некоторые авиакомпании уже подтвердили журналистам такую инициативу.