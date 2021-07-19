Авиакомпании не допустили к полетам на курорты Египта из России

Росавиация опубликовала приказ о допуске авиакомпаний к международным перевозкам. Всем перевозчикам отказали в полетах на египетские курорты из российских аэропортов.

Всего перевозчики подали заявки на полеты в Египет по 231 направлению. Причин отказа в документе нет.

«Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба [по борьбе с пандемией коронавируса] по частотности и количеству полетов на курорты Египта», — объяснили РБК в Росавиации.

Шесть авиакомпаний получили отказы на полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх, еще шести компаниям отказали в полетах в Хургаду, четырем — в полетах из Санкт-Петербурга в Хургаду и семи — из Ростова-на-Дону в Хургаду. Росавиация не разрешила полеты по 56 направлениям в Таджикистан и Узбекистан из 12 аэропортов России.

Сейчас лайнеры летают из Москвы и нескольких других городов РФ в Каир. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр туризма Египта Халед эль-Энани договорились о визите группы российских экспертов в африканскую страну. Специалисты оценят ситуацию с коронавирусом на местных курортах.