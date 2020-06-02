Авиаэксперт спрогнозировал открытие международного сообщения

По его словам, «сложно дать прогнозы, можно делать какие-то предположения, восстановление авиасообщения зависит не от перевозчиков, а от правительств стран, которые ограничили перелеты».

«Не исключено, что международное авиасообщение восстановится только к весне будущего года», — заключил Гусаров.