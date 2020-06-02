    02 июня 2020, 14:45

    Авиаэксперт спрогнозировал открытие международного сообщения

    Дарья Морозова

    Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров предположил, когда восстановятся перелеты между странами. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, «сложно дать прогнозы, можно делать какие-то предположения, восстановление авиасообщения зависит не от перевозчиков, а от правительств стран, которые ограничили перелеты».

    «Не исключено, что международное авиасообщение восстановится только к весне будущего года», — заключил Гусаров.