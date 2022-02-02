Авиабилеты за границу подорожали на 6-10% из-за инфляции рубля. В последнее время доллар и евро выросли в цене. О проблеме написали «Известия».

С 2 по 8 февраля по резолюции IATA евро будет стоить 87 рублей, доллар — 77,5 рубля. Эти показатели на 6 и 10% выше тех, что были с 27 октября по 2 ноября. Из-за этого подорожали и зарубежные перелеты. Каждые 100 евро от цены билета пассажиры должны будут заплатить плюс 500 рублей, а за каждые 100 долларов — 700 рублей, как подсчитали в издании.

Младший партнер консалтинговой компании Bain&Company Сергей Зайцев объяснил, что это происходит, потому что цена на билеты между странами регулируются в валюте. Именно поэтому ее подорожание влияет на цены в рублях, и если расход в валюте составляет 35%, а она дорожает на 10%, то расходы в рублях станут больше приблизительно на 3,5%.

Однако, как уточнил Зайцев, многие авиакомпании идут навстречу пассажирам и снижают цены, чтобы не потерять покупателей. Здесь сильно влияет количество направлений. Чем больше разных может обеспечить компания, тем меньше на нее влияет ослабление рубля, потому что валютная выручка становится больше.

Но если валютные расходы перевозчиков будут сильно расти, то перевозчикам придется поднимать стоимость билетов в долгосрочной перспективе, и даже на внутренних рейсах. Но возможность купить билеты за границу дешево все-таки остается — для этого нужно бронировать рейс заранее.