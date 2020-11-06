Авиабилеты на новогодние праздники резко подешевели в России

В преддверии новогодних праздников авиакомпании снизили цены на билеты. В этом году зимнее путешествие по России станет на 14-17% дешевле, чем в прошлом. Однако цены на единственное открытое массовое международное направление в Новый год — в Стамбул — выросли.

Об этом со ссылкой на данные сервисов по продаже авиабилетов сообщила газета «Известия». Если рассматривать период с 25 декабря по 10 января, то в среднем билет туда-обратно на одного человека будет стоить 13 тысяч рублей, а не 15 тысяч, как в прошлом году.

Например, рейсы из Москвы в Сочи подешевели на 9%, в Калининград на 2%, в Минеральные Воды на 20%, в Новосибирск на 31%, но в Симферополь на 1% подорожали. Билеты на рейс из Санкт-Петербурга в Симферополь подешевели на 23%, а в Краснодар — на 19%.

В компании OneTwoTrip рассказали, что из-за пандемии коронавируса россияне не спешат приобретать билеты заранее. Однако в Aviasales отметили, что по той же причине по сравнению с 2019 годом количество внутренних перелетов увеличилось до 96%. Еще год назад самыми популярными новогодними направлениями у россиян был Таиланд и страны Европы. А в этом выбор невелик. В Стамбул, например, цены наоборот поднялись на 39%.