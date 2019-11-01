Авиабилеты на ноябрьские праздники подорожали

В пиковые дни цены на авиабилеты увеличатся в 1,5, а то и в два-три раза. Самым затратным днем оказалось 1 ноября, средняя цена перелета возросла на 47%. С 6 ноября цены снова вернутся к прежним показателям.

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Тем не менее на ноябрьские праздники россияне все чаще выбираются на отдых в другие страны.

В основном соотечественники направляются в Италию и Турцию. Также они отдали предпочтение Испании, которая пришла на смену Грузии. Кроме того, в 2019 году граждане РФ все чаще берут билеты во Францию из-за снижения средней стоимости билетов на 30% — с 26 до 18 тысяч рублей. Помимо этого из европейских стран россияне выбирают Прагу, Берлин, Ригу, Рим, Вену.

Если соотечественники собираются побывать в странах Дальнего зарубежья, они покупают билеты в Тель-Авив, Бангкок, Дубай, Анталью и Пхукет. Еще путешественникам интересны Стамбул, Токио и Дели. А вот из числа городов Ближнего зарубежья туристы направляются в Кишинев, Ташкент, Минск и Ереван.

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В России граждане выбрали для осеннего отдыха Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Москву.

Стоимость же железнодорожных билетов во время ноябрьских праздников в ряде случаев снизилась по сравнению с 2018 годом.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. В 2019 году в России будет три официальных выходных дня — со 2 по 4 ноября.