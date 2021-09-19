Авиабилеты массово подешевели в России

Билеты на самолеты по нескольким популярным направлениям массово подешевели в России. Снизилась стоимость перелета в Сочи, Анапу, Нижний Новгород, Калининград, Тюмень, а также в другие города. Сильнее всего упала цена билетов в Липецк — на 41%.

Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков центра сервиса поездок и путешествий. При этом спрос на перелеты в эти города по сравнению с прошлым годом не упал, рассказала руководитель направления «Авиабилеты» сервиса Ольга Епихина. Она подчеркнула, что в эти города, наоборот, стали летать чаще.

«Скорее всего, в ряд городов авиакомпании увеличили число рейсов, и это привело к коррекции цены. То, что в рейтинг попали даже курортные города Сочи и Анапа, может быть связано с желанием поддержать спрос на российский юг после непростого летнего сезона. На числе бронирований в июле—августе сказались и природные катаклизмы, и ограничения для туристов», — сказала она.

По данным исследований, сильнее всего подешевели билеты в Липецк — на 41%. В результате перелет в одну сторону стал стоить 5254 рубля вместо 8882 рублей. Второе место занял перелет в аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе — он подешевел с 8924 до 6019 рублей.

На третьем месте в числе самых подешевевших направлений оказался Брянск. Билеты на самолет туда в прошлом году стоили 5576 рублей, а сейчас стоят 4216 рублей. С небольшим отрывом по снижению цены в процентном отношении расположился Барнаул: стоимость перелета туда упала с 10 339 до 7965 рублей в одну сторону.

Стоимость полета в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту упала на 15-19%. А перелет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград подешевел на 10-14%. Кроме того, снизилась стоимость полета в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург — на 8-9%.