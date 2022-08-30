АТОР: заграничный отдых этим летом обошелся россиянам дороже

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с изданием NEWS.ru сообщил о том, что россияне этим летом потратили на отдых на 40-50% больше денег, чем годом ранее.

По словам эксперта, рост цен на зарубежные туры во многом связан с удорожанием авиаперевозок. Например, отдых в четырехзвездочном отеле в Египте по системе «все включено» обходился нашим гражданам в 65 тысяч рублей, в ОАЭ — 75 тысяч рублей. В Абхазии можно было отдохнуть за 30 тысяч рублей, а в Белоруссии — за 27 тысяч рублей.

Что касается внутреннего туризма, то самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные воды, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Пляжный отдых стоил вдвое дороже экскурсионного, 40 тысяч рублей против 20 тысяч рублей соответственно.

По оценкам представителя АТОР, растут перспективы внутреннего туризма, а также отдыха в Абхазии. Из зарубежных направлений особой популярностью будут пользоваться Таиланд и Египет, заключил эксперт.