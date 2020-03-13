    13 марта 2020, 17:04

    АТОР выступила против паники из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Представители Ассоциации туроператоров России уточнили, что проблему с коронавирусом рано или поздно решат. По их мнению, паниковать не стоит. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

    Вице-президент АТОР Дмитрий Горин подчеркнул, что многие компании упростили правила про возврату билетов для сомневающихся путешественников. Он убежден, что совсем отменять поездки не нужно.

    Горин порекомендовал не поддаваться панике.

    «Авиакомпании и туркомпании делают все, чтобы обеспечить возможность туристам покупать новые путешествия по возвратным тарифам и по возвратным турам. Сейчас это сделало большинство авиакомпаний. Туроператоры снижают стоимость предоплат за новые путешествия. А по старым турам сейчас происходит перебронирование», — отметил он.