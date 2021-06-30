АТОР: Турция может закрыть границы для России

Рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в России, может стать решающим в вопросе изоляции России. Такие страны как Турция могут попросту запретить российским туристам приезжать в страну.

Как заявил в беседе с URA.RU первый вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, это касается и других стран, куда сейчас разрешены поездки туристам из РФ.

«Любые страны могут закрыться, в том числе Турция. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически, любая страна может закрыться», — сказал Канторович.

При этом в Российском союзе туриндустрии не считают, что именно Турция закроет границы. Вице-президент ведомства Юрий Барзыкин отметил, что Анкара недавно и так закрыла шесть стран, но Россию в этот список не включила. По его мнению, в РФ в общем заболеваемость ниже значительно. Он отметил, чт оединственный способ не попасть под ограничения — продолжать вакцинацию и снижать заболеваемость.