АТОР: цены на билеты из-за облета Ирана пока не вырастут

В результате американо-иранского конфликта и рекомендации Росавиации не использовать воздушное пространство Ирана продолжительность полетов выросла, но стоимость туристических пакетов будет скорректирована не ранее чем через месяц.

Об этом РИА «Новости» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его данным, в зависимости от направления продолжительность полета увеличилась в пределах от 15 минут до двух часов. Наиболее значительный облет приходится делать самолетам, на которых туристы летят в ОАЭ. Однако до сих пор стоимость билетов и туров не увеличивалась.

Туристы отправляются к пунктам назначения по тем же ценам, которые им были озвучены изначально. Доплат не берут, даже если продолжительность путешествия увеличивается Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Дмитрий Горин подчеркнул, что пока авиакомпании не доводили до туроператоров никаких корректировок по цене перелетов. Изменения стоимости станет возможным только если ограничения продлятся более чем на месяц. Раньше, тем более, на чартерных туристических рейсах, это сделать попросту невозможно.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймана в результате авиаудара США и ракетного ответа Ирана 15 крупных авиакомпаний решили приостановить полеты над территорией Ближнего Востока.