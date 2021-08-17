АТОР сообщила о возможном открытии Таиланда для привитых россиян

Пхукет в ближайшее время может начать принимать российских туристов, которые привились «Спутником V». При этом Таиланд не будет требовать соблюдения карантина. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

О том, что курорт откроется для граждан России, вакцинированных «Спутником V», сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

Однако представители посольства королевства в Москве заявили, что не надо торопить события. Дипломаты обратили внимание на то, что пока, помимо слов чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд для вакцинированных «Спутником V» и о регистрации этого препарата на территории страны не было.

«Вероятно, в ближайшее время мы получим и официальное подтверждение», — сказали АТОР в посольстве.

Эксперты предположили, что признание российского препарата пройдет в несколько этапов. Несмотря на то, что официальных документов еще нет, процесс уже запущен. Поэтому не исключено, что в скором времени россияне смогут отдыхать в Таиланде без ухода на карантин, который длится 14 дней.

Ранее стало известно, что Чехия исключит Россию из перечня стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Запрет на поездки в РФ перестанет действовать в стране с 23 августа.