АТОР: самые «вкусные» новогодние туры уже разобрали

«Если берем в совокупности выездной и внутренний рынок, то Россия на данный момент уже конкурирует за второе место в новогодних турах. Если в прошлом году бронировали вообще уже накануне каникул, то в этом году уже в конце октября наиболее „вкусные места“ (Краснодарский край, Кавминводы, Крым) были выбраны», — рассказала Майя Ломидзе.

По ее словам, цены по России колеблются от двух тысяч до 360 тысяч рублей за одного путешественника на четыре дня в зависимости от формата размещения.

«Средняя цена, наиболее запрашиваемая, составляет 18 — 25 тысяч рублей за пять дней, без дороги, с размещением в трех звездах, с завтраком. Направления не конкретизирую, поскольку это средняя цена „по больнице“», — пояснила исполнительный директор АТОР.

Отмечается, что, согласно опросу одного из крупных сервисов для путешественников, около 70% россиян проведут новогодние праздники вне дома.