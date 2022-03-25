АТОР рассказала, при каких условиях туристы смогут посетить Сингапур

С 1 апреля туристы смогут посетить Сингапур. Сделать это можно будет при наличии вакцины от коронавируса. При этом прививка должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

При этом дети возрастом 12 лет, а также те, кто не сделал привику от COVID-19 смогут посетить страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до прилета.

При этом АТОР отметили, что на данный момент «Спутник V» не входит в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения препаратов.