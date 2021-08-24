АТОР рассказала о самых дешевых сентябрьских турах

Осенью отдых на море традиционно дешевеет. Ассоциация туроператоров перечислила самые дешевые туристические направления на сентябрь, об этом написал «ФедералПресс».

Самые дешевые пакетные туры на черноморские курорты Краснодарского края на 10 ночей в начале сентября обойдутся примерно в 21,5 — 26,5 тысячи рублей на двоих.

Из других стран самой дешевой по-прежнему остается Турция. Самый дешевый десятидневный тур на двоих человек с вылетом в начале сентября будет стоить примерно 39,5 тысячи рублей.

Также упали цены на отдых на Кипре, в Болгарии, в Египте и Арабских Эмиратах. По сравнению с августом в сентябре снизятся и цены на туры в Грецию, Албанию и Марокко.

Упали и цены на более дорогой отдых — на Кубе и в Доминикане.

Отдых в Доминикане сейчас по стоимости сопоставим с отдыхом в Турции и Египте. В связи с этим спрос среди россиян на туры в Доминикану вырос на 225%. Кроме того, въехать в Доминикану проще, чем во многие страны — там нет большого количества ограничений для туристов.