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    24 августа 2021, 13:41

    АТОР рассказала о самых дешевых сентябрьских турах

    Полина Гребенщикова

    Осенью отдых на море традиционно дешевеет. Ассоциация туроператоров перечислила самые дешевые туристические направления на сентябрь, об этом написал «ФедералПресс».

    АТОР рассказала о самых дешевых сентябрьских турах

    Самые дешевые пакетные туры на черноморские курорты Краснодарского края на 10 ночей в начале сентября обойдутся примерно в 21,5 — 26,5 тысячи рублей на двоих.

    Из других стран самой дешевой по-прежнему остается Турция. Самый дешевый десятидневный тур на двоих человек с вылетом в начале сентября будет стоить примерно 39,5 тысячи рублей.

    Также упали цены на отдых на Кипре, в Болгарии, в Египте и Арабских Эмиратах. По сравнению с августом в сентябре снизятся и цены на туры в Грецию, Албанию и Марокко.

    Упали и цены на более дорогой отдых — на Кубе и в Доминикане.

    Отдых в Доминикане сейчас по стоимости сопоставим с отдыхом в Турции и Египте. В связи с этим спрос среди россиян на туры в Доминикану вырос на 225%. Кроме того, въехать в Доминикану проще, чем во многие страны — там нет большого количества ограничений для туристов.