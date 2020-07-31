АТОР рассказала, какие анкеты придется заполнять россиянам в Турции

Российским туристам придется заполнять специальные анкеты по прибытию в Турцию. Страна ввела такие правила из-за пандемии коронавируса.

Образец документа опубликовала на своем сайте Ассоциация туроператоров России. В АТОР заметили, что детали предстоящих путешествий лучше узнать заранее.

Авиапассажирам нужно будет указать в предложенной форме свои имя и фамилию, вписать данные заграничного паспорта и оставить контактную информацию, не забыв про международный код.

Помимо прочего, у россиян попросят сообщить номер рейса, кресла, дату прилета и адрес своего проживания в Турции.

Есть в анкете и пункты, касающиеся COVID-19. В том числе у желающих побывать в стране спросят о наличии каких-либо симптомов заболевания. Среди них указаны высокая температура, кашель, боль в горле и затруднения с дыханием. Необходимо будет расписать и то, в каких странах человек побывал в течение двух недель до прилета в страну и был ли у него контакт с инфицированными коронавирусом.

Документ заполняется на английском языке. Если турист его не знает, что ему поможет сотрудник авиакомпании. Перед паспортным контролем анкеты у россиян соберут, чтобы передать в Управление здравоохранения Турции.

Уже побывавшие в стране путешественники жалуются, что на турецких курортах все не так хорошо, как обещают туроператоры.