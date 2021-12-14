АТОР предоставила список цен на новогодние туры в Каппадокию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о бюджетных турах на турецкий курорт Каппадокия в период новогодних праздников. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам представителей PEGAS Touristik, сейчас посетить турецкий курорт с вылетом на семь дней можно за 22 200 рублей с человека. Тур включает перелеты, трансфер, проживание, завтраки и экскурсии. Цена отмечена за двоих.

«Спрос ровный, хороший. Каппадокия — уникальное место в Турции, где хотя бы раз в жизни хочет побывать каждый любознательный путешественник, поэтому спрос есть», — отметили в PEGAS Touristik.

Компания «Интурист» предлагает тур в Каппадокию и Стамбул в декабре на 4-5 ночей за 27 903 рублей на человека. Вылет из Москвы. В цену включены перелеты и завтрак в трехзвездочном отеле.

Новогодний тур в Каппадокию у этого же туроператора с 27 декабря стартует от 41 791 рублей на человека. А тур на семь дней с 2 января стоит от 25 092 рублей на человека. Отдельно оплачивается перелет из России.