АТОР предложила возобновить международный туризм до окончания пандемии

Международный туризм предложили возобновить, не дожидаясь конца пандемии. С таким предложением выступила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Организация с предложением обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии. Об этом сообщили на сайте АТОР.

В АТОР отметили, что пандемия будет продолжаться еще долго, но поездки международные нужно восстанавливать уже сейчас. Но для этого нужно выработать общие правила.

«Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности», —сообщили на сайте АТОР.

Для перезапуска туризма АТОР предложил странам-участницам UNWTO принять общие правила въезда для не вакцинированных и переболевших туристов с разными вариантами доказательства их иммунного статуса. При этом во всех отелях, в транспорте, на объектах культурного и исторического наследия нужно внедрить рамочные стандарты Safe Travel, которые станут подтверждением безопасности для туристов.

Люди, которые уже привились от коронавируса, по мнению АТОР, должны беспрепятственно путешествовать по всему миру без ограничений.

АТОР направила подобные обращения с просьбой поддержать российскую инициативу в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.