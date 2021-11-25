АТОР предложила меры по возврату денег туристам за сорвавшиеся поездки

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила правительству предложения по выплатам россиянам средств за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры. Об этом написал «ФедералПресс».

«Ситуация, которая сложилась сегодня, угрожает почти 200 тысячам туристов, которые могут в итоге „эффекта домино“ не получить в 2022 году ни денег, ни туров. И именно в интересах этих людей мы обратились в правительство с анализом ситуации и конкретными предложениями по ее изменению», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом оставшиеся 28-30% обязательств туроператоров по неоткрытым странам составляют сумму в 10 миллиардов рублей. Открыть продажи туров в эти страны нельзя, следовательно, невозможно начать выплачивать компенсацию.

АТОР призвала правительство продлить действия постановления № 1073 от 20.07.2020 г. на 2022 и 2023 годы, а также зафиксировать факт того, если в той или иной стране существуют ограничения на въезд, то туроператор может рассчитываться с туристами деньгами. Компенсацию в таком случае можно будет получить в течение еще одного года после снятия ограничений.