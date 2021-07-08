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    08 июля 2021, 18:17

    АТОР оценил стоимость поездки на курорты Египта после возобновления чартерных рейсов

    Андрей Иванов

    После возобновления авиасообщения с Египтом цены на курортах африканской страны не изменятся. Неделя в трехзвездочном отеле будет стоить от 300 до 500 долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

    АТОР оценил стоимость поездки на курорты Египта после возобновления чартерных рейсов

    «Думаем, что цены вряд ли изменятся в долларах. Ожидаем, что неделя в отеле „три звезды“ на человека будет стоить 300-500 долларов», — приводит агентство слова собеседницы.

    Ломидзе особенно отметила, что возобновление чартерных рейсов в Египет — это долгожданное отрадное событие. Она спрогнозировала, что отправиться на отдых эту любимую российскими туристами страну можно будет уже в июле.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Лайнеры перестали туда летать после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.