АТОР оценил стоимость поездки на курорты Египта после возобновления чартерных рейсов

После возобновления авиасообщения с Египтом цены на курортах африканской страны не изменятся. Неделя в трехзвездочном отеле будет стоить от 300 до 500 долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Думаем, что цены вряд ли изменятся в долларах. Ожидаем, что неделя в отеле „три звезды“ на человека будет стоить 300-500 долларов», — приводит агентство слова собеседницы.

Ломидзе особенно отметила, что возобновление чартерных рейсов в Египет — это долгожданное отрадное событие. Она спрогнозировала, что отправиться на отдых эту любимую российскими туристами страну можно будет уже в июле.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Лайнеры перестали туда летать после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.