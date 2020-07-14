АТОР оценил перспективы возобновления полетов россиян за границу

Ранее в Ассоциации сообщили, что наших граждан приглашают отдохнуть на Кубу, в Турцию, Мексику, Доминикану, на Мальдивы, в Хорватию, Египет и в Объединенные Арабские Эмираты. Большая часть этих государств требуют справки об отсутствии коронавируса. Помимо прочего, у прибывших туристов измеряют температуру, информирует RT.

Ломидзе заявила, что думать о покупке билетов в эти страны гражданам РФ в настоящий момент рано. По ее словам, с этими государствами Россия может возобновить авиасообщение первоочередно.

«Пока, к сожалению, у наших граждан нет возможности отправиться в эти страны, так как у нас пока не открыто международное туристическое сообщение, и сроки открытия сообщения на данный момент тоже неясны», — пояснила она.

Как отметила Ломидзе, в этом вопросе необходимо ориентироваться на официальные сообщения Минтранса РФ. Она добавила, что ожидается обновление перечня стран, чьи граждане могут посетить Испанию и Италию. Уточняется, что Россия может попасть в этот список.